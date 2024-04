WSL ganha prêmio Marketing Best com entretenimento ao público em Saquarema

O evento movimentou mais de R$ 97 milhões para o município. A prefeitura de Saquarema estimou mais de 300 mil pessoas durante a janela de competição. O dia de apresentação da Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, recebeu 70 mil pessoas na praia.

Estamos extremamente honrados em receber mais este reconhecimento por nosso trabalho inovador em Saquarema. A transformação do 'day off' em 'day en' nos permitiu construir um grande festival que mistura os melhores do mundo no surfe com entretenimento, histórias e engajamento nas campanhas digitais, fazendo com que os milhares que estão na praia impactem milhões mundo afora. A conquista é mais um sinal de que nossos esforços, que unem inovação, sustentabilidade e interação com os fãs, estão no caminho certo. Devemos seguir neste eixo, visando este e os próximos anos, e nosso público pode esperar muitas novidades em 2024

Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina

O Marketing Best é liderado pela Editora Referência e pela Academia Brasileira de Marketing (Abramark), sendo um dos mais tradicionais prêmios da área publicitária no Brasil.

WSL coleciona premiações

Presidente da WSL na América Latina, Ivan Martinho exibe trofeu do prêmio Marketing Best Imagem: Ale Oliveira / WSL

Esta não é a primeira vez que a WSL é premiada por conta da etapa de Saquarema. Em 2023, ficou com o troféu de prata na categoria "Melhor Evento Presencial, Virtual ou Híbrido", em cerimônia do AMPRO Globes Awards.