Reservas vencem Águia de Marabá, e São Paulo vai às oitavas da Copa do Brasil

De tanto insistir, o São Paulo acabou sendo premiado com o gol já na reta final do primeiro tempo. Erick fez boa jogada individual e, no bate-rebate, foi derrubado por Júnior Dindê. O árbitro Macelo de Lima Henrique, bem colocado, não titubeou, marcando prontamente o pênalti. Lucas Moura foi para a cobrança e não desperdiçou, deslocando o goleiro para abrir o placar.

Erick amplia

Antes de as equipes irem para o vestiário ainda deu tempo de o São Paulo ampliar sua vantagem. Ferraresi fez o desarme no campo de ataque e seguiu em direção à área, recebendo de Erick pela direita e cruzando na cabeça do atacante, que completou para o fundo das redes, marcando o segundo gol do jogo.

São Paulo volta para o 2ºT com mesma "fome"

O São Paulo voltou a campo determinado a transformar a tranquila vitória em goleada. Aos seis minutos, a primeira boa chance. Luiz Gustavo ficou com a sobra após cobrança de escanteio e bateu de fora da área, obrigando Axel a fazer boa defesa. Na sequência, Rodrigo Nestor fez cruzamento rasteiro, o goleiro adversário interceptou e, no rebote, Galoppo completou por cima do travessão, perdendo uma grande oportunidade para fazer 3 a 0.

Mais tarde, aos nove miutos, Moreira tocou para Erick, que fez a ultrapassagem pela direita e cruzou na medida para André Silva se antecipar à marcação e cabecear rente ao travessão. Aparentemente, não era a noite do atacante tricolor.