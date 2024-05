América-MG x Santos: informações e escalações do jogo válido pela Série B do Brasileirão

Nesta sexta-feira, o Santos visita o América-MG em partida válida pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), a partir das 21h30 (de Brasília).

O Peixe é o atual líder do torneio, com 15 pontos. O clube vem de uma goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no último domingo, na Vila Belmiro.

O técnico Fábio Carille, porém, terá problemas para montar a escalação. João Schmidt sofreu entorse no tornozelo direito na goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no último domingo, na Vila Belmiro, e está fora.