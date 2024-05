Ex-diretor do Corinthians rebate acusações e chama Augusto Melo de 'vitimista'

Augusto Melo também disse que a "gota d'água" para demitir Rubão foi um encontro do ex-diretor com membros da oposição, como Andrés Sanchez, para derrubar o presidente do poder. Rubens admitiu que se encontrou com alguns opositores, mas para esclarecer dúvidas.

"Sobre o Andrés, é impressionante... Eu fiz a campanha dele (Augusto Melo), ajudei a eleger, fui o maior combatente da Renovação e Transparência, e ele disse que eu estava me juntando com eles para derrubá-lo? É brincadeira, né? Passou do limite. Fui procurado pelo Jorge Kalil para tomar um café, porque eles tiveram uma reunião recente com o presidente para esclarecer algumas dúvidas e saíram com mais dúvidas ainda. Eles me procuraram para tentar esclarecer. Fui tomar um café para tentar esclarecer, mas quando cheguei lá eles queriam falar de direito de televisão. Eu disse que não podia esclarecer porque não sou eu que cuido de direito de TV. Então, eles continuaram com a dúvida. Aliás, não foi fechado até hoje o direito de TV", esclareceu.

Por fim, o ex-dirigente do Corinthians nega ter cometido erros na condução do caso Rojas. De acordo com Rubão, ele deixou a situação após um pedido do presidente e transferiu o mesmo para o excutivo de futebol Fabinho Soldado. E também diz ter registros no seu telefone.

"Rojas, o presidente falou que eu deixei o empresário dele dez dias sem resposta. Não foram dez dias. Eu nunca falei com o empresário do Rojas. Eu sempre falei com o advogado do Rojas, Dr. Rafael, sempre. A pedido do próprio presidente, eu deixei o caso e encaminhei para o Fabinho Soldado, a pedido dele. E tenho documentado no meu celular", declarou.

"Tudo isso está acontecendo por um simples fato. Eles não conseguem esclarecer os colchões, VaideBet e porque o marketing não consegue trazer um real para o Corinthians. Meu compromisso não é com presidente A, B, C ou D. Meu compromisso é com o Corinthians e com o torcedor do Corinthians, que é o maior patrimônio que nós temos. Então assim, estou falando a verdade, e o tempo vai mostrar para vocês quem está falando a verdade", acrescentou.

Além do vídeo publicado, Rubens Gomes escreveu que Augusto Melo "insiste na triste mania de distorcer fatos para manipular a opinião da torcida". Ele ainda disse que o presidente "adota postura vitimista", mas "não enxerga que as polêmicas nascem na sala da presidência".