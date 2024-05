Com mudança, Santos finaliza preparação para enfrentar o Amazonas; veja escalação

Nesta sexta-feira, o Santos finalizou a sua preparação para enfrentar o Amazonas, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A atividade foi realizada no CT do Manauara, em Manaus.

O técnico Fábio Carille não contará com Gil na partida. A comissão técnica decidiu poupar o jogador de 36 anos, que foi titular nos 19 jogos que o time disputou no ano. Destes embates, aliás, ele foi substituído em apenas dois. Em ambos os casos ele saiu já no final do segundo tempo.

Além do zagueiro, Carille também não terá o lateral direito Aderlan, que se recupera de cirurgia na mão direita, e os atacantes Julio Furch e Pedrinho, que estão tratando uma pubalgia.