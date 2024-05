Internacional, Grêmio e Juventude organizam doações para vítimas das enchentes no RS

Diante dos danos causados pelas recentes enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, Internacional, Grêmio e Juventude têm realizado campanhas de doações para as vítimas da tragédia ambiental. Agasalhos, água potável, itens de higiene e alimentos não perecíveis estão sendo arrecadados no estádio Alfredo Jaconi, casa do Ju, no hotel Park Plaza Moinhos, do Tricolor, e no Ginásio Gigantinho, do Colorado.

? Atenção, torcedor(a) colorado(a)!