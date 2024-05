"É preciso sorte e eficácia", diz Thomas Tuchel antes da decisão contra o Real Madrid

Nesta quarta-feira, o Bayern de Munique, comandado por Tomar Tuchel, visita o Real Madrid no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela volta da semifinal da Champions League. Na ida, o duelo terminou empatado em 2 a 2.

O treinador dos bávaros comentou sobre o confronto, e disse que será preciso contar com a sorte e ser eficaz.

"Penso que vai ser um jogo tipo onda, com várias fases. Ambas as equipes vão precisar sofrer. Os dois times sabem ter a bola e sabem jogar na transição rápida. Vai ser um jogo complexo com várias fases. Nas fases vantajosas, será preciso ter sorte e eficácia".