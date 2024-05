Treinador do Botafogo-SP se diz "orgulhoso" com desempenho contra o Palmeiras

O Botafogo-SP visitou o Palmeiras no Allianz Parque pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil e saiu derrotado pelo placar de 2 a 1, tendo sofrido um gol no último lance. Após o duelo desta quinta-feira, o treinador Paulo Gomes se mostrou satisfeito com o desempenho de sua equipe.

"Estou muito orgulhoso dos rapazes. Eles fizeram uma grande partida, não é fácil vir aqui [no Allianz Parque] jogar contra essa bela equipe, que é muito bem organizada e que sempre cria muitas dificuldades. Mas eles estiveram muito bem", disse.

"Acho que o jogo foi equilibrado. Eles com mais posse que nós. Criaram muitas dificuldades com o Lázaro e o Estevão jogando com o pé trocado vindo para dentro ou procurando o passe no Endrick. Mas conseguimos condicionar praticamente todas as ações e tivemos algumas oportunidades claras de fazer gol no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, acredito que foi mais aberto. Demos algumas transições que não devíamos ter dado, mas enfim, estamos jogando com uma grande equipe e não é difícil só para o Botafogo, mas para todas equipes que jogam aqui", completou.