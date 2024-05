Palmeiras terá time reserva para estreia na Copa do Brasil contra o Botafogo-SP; veja escalações

Meus 11 iniciais no meu perfil: o #MaiorCampeãoDoBrasil tá escalado pro primeiro desafio da @CopaDoBrasilCBF 2024! ??#AvantiPalestra #PALxBOT#VerdãoDoBrasil pic.twitter.com/EZHrd4KvKK

? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 2, 2024

Para a partida, o treinador terá as baixas do Verdão são atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. Além deles não estão à disposição Zé Rafael (cronograma específico), Gustavo Gómez (preservado) e Flaco López (dores no pescoço).

Do outro lado, o Botafogo-SP, comandado por Paulo Gomes tem: Michael; Walisson, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Matheus Costa, Patrick Brey, Emerson Negueba, Matheus Barbosa e Gustavo Bochecha; Alex Sandro e Toró.

A terceira fase da Copa do Brasil é disputada em jogos de ida e volta. Depois desse encontro, os times voltam a se enfrentar no dia 23 de maio, em Ribeirão Preto.