De volta ao CT, Rubão tem encontro marcado com Augusto para alinhar permanência no Corinthians

A situação do diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, ou Rubão, segue indefinida. O presidente do clube, Augusto Melo, deixou o Estádio Nabi Abi Chedid no último sábado, após a derrota por 1 a 0, decidido a desligá-lo do cargo, mas o cenário mudou nos últimos dias.

Em meio à crise política do clube e após o conflito público com Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, Rubão retornou ao CT Dr. Joaquim Grava nesta sexta-feira. Ele contraiu dengue e estava internado nos últimos dias.

Portanto, até o momento, o dirigente permanece no clube. A Gazeta Esportiva ainda apurou que o diretor marcou uma reunião com Augusto Melo. O intuito deste encontro é que a dupla volte a se entender e que Rubão continue no clube.