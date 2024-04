Fagner se firma como titular e alcança marca histórica no Corinthians

Veterano, o camisa 23 começou a temporada pressionado pelas más atuações dos últimos anos. Entretanto, o lateral apresentou um melhor rendimento e se firmou como titular da equipe em 2024, principalmente depois do português António Oliveira desembarcar no Parque São Jorge.

O jogador driblou até mesmo a concorrência de Matheuzinho para se manter no time. O ex-jogador do Flamengo foi contratado justamente para fazer sombra a Fagner, que, mesmo cobrado pela torcida, seguiu na equipe. Ele soma 14 jogos pelo Timão nesta temporada, todos como titular.

Com Fagner, o Corinthians volta a campo no domingo (14), quando encara o Atlético-MG em sua estreia no Campeonato Brasileiro. O duelo está agendado para as 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os dez atletas com mais jogos pelo Corinthians na história:

1- Wladimir (806 jogos)

2- Cássio (708)

3- Luizinho (608)

4- Ronaldo (602)

5- Zé Maria (598)

6- Biro-Biro (589)

7- Fagner (551)

8- Vaguinho (551)

9- Cláudio (551)

10- Olavo (508)

