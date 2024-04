Carlinhos chega ao Flamengo e exalta oportunidade: 'Sonhei desde criança'

O atacante não atuou na partia final contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. Carlinhos explicou que a decisão foi tomada em comum acordo com a comissão técnica.

Classificação e jogos Brasileirão

"Entramos em uma conversa eu, Andrezinho e a comissão técnica. Já estava vindo jogando, treinando e tratando. Só que chega uma hora em que você quer fazer e não dá. Andrezinho chegou, conversou comigo, falou que achavam melhor eu não participar e foi isso que aconteceu. Junto com o presidente, entramos em acordo que não jogaria para prevenir uma lesão mais grave", declarou.

Carlinhos iniciará os treinamentos com o elenco nesta semana. O atacante já deve ficar como opção de Tite para o domingo, quando o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO, no Serra Dourada.