Com treino técnico e tático, Bahia segue preparação para duelo diante do Vitória

Na manhã desta quinta-feira, o elenco do Bahia seguiu com os preparativos para o duelo diante do Vitória, pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Baiano, que está marcado para o próximo domingo.

A primeira atividade do dia foi realizada no auditório, onde os atletas assistiram a um vídeo. Na sequência, eles foram para academia e realizaram um circuito dividido por estações para diferentes exercícios de mobilidade e força.

Antes de Rogério Ceni comandar o treino com bola, o preparador físico Danilo Augusto passou um breve aquecimento aos jogadores.