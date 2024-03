Possível titularidade de James pode fazer Lucas virar ponta esquerda no São Paulo

Desde que retornou ao São Paulo, Lucas tem tido bastante liberdade para transitar em diferentes áreas do campo de ataque, não permanecendo fixo em um determinado setor. Porém, com a entrada de James no time titular, o camisa 7 são-paulino precisará se adaptar a um novo posicionamento.

Thiago Carpini concedeu folga ao elenco tricolor neste domingo. Jogadores e comissão técnica terão mais três dias de trabalho antes da viagem para Córdoba. Até lá, o treinador do São Paulo precisará definir qual será a configuração de seu ataque. Fato é que, após tanta pressão externa e boas atuações pela seleção colombiana, James Rodríguez tem boas chances de ser titular do time do Morumbi pela primeira vez em 2024.