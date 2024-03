Luis Suárez marca, mas Inter Miami cede empate ao New York City pela MLS

Neste sábado, pela sexta rodada da Conferência Leste da MLS, o Inter Miami empatou com o o New York City pelo placar de 1 a 1, no Chase Stadium. O gol que abriu o placar foi marcado por Luis Suárez, todavia Alonso Martínez deixou tudo igual na Flórida .

Com o empate, o Inter Miami assume a segunda posição de sua conferência com 11 pontos somados, perdendo a chance de alcançar a ponta da tabela. Vale lembrar que a equipe de 'Tata' Martino tem um jogo a mais, ou seja, já disputou sete rodadas. Já o New York City permanece no 13ª lugar, com somente quatro unidades somadas no torneio.