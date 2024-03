Raul chega ao Rio de Janeiro e exalta acerto com o Botafogo

O Botafogo contratou o goleiro Raul para a sequência da temporada. O arqueiro foi destaque do São Luiz-RS no Campeonato Gaúcho de 2024. O jogador chegou ao Rio de Janeiro e exaltou o acerto com o Glorioso.

"É o primeiro clube de série A na minha carreira. Um time que tem uma torcida grande e fanática. Espero poder representar bem meu nome e o do Botafogo, fazendo minha parte e buscar títulos para o clube. Estou muito feliz e motivado", disse à Rádio Tupi.

O goleiro também falou sobre suas principais virtudes.