Palmeiras promove atividades de dia das crianças para jovens da categoria de base

O dia das crianças na Academia de Futebol 2 do Palmeiras foi marcado por momentos de descontração e brincadeiras. Nesta quinta-feira, os atletas das categorias sub-11 ao sub-14 participaram de atividades em comemoração a data.

Mais de 200 jovens, que atuam no futsal e futebol de campo do Verdão, se reuniram no centro de treinamento para participar das dinâmicas. Os jogadores ficaram livres para utilizar o gramado para empinar pipa e brincar como quiserem. Ao mesmo tempo, em outro campo, os atletas foram separados em grupos. Depois de atividades com bexigas d'água e gincanas, foram servidos cachorro quente, pipoca, sorvete e algodão doce para os participantes.

A psicóloga Anna Panfili, que planejou e coordenou as atividades, exaltou a importância da valorização da infância dos atletas em sua formação como jogadores de alto rendimento.