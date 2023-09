Palmeiras era comandado por Róger Machado em sua única vitória na Bombonera; relembre

O Palmeiras tem uma única vitória sobre o Boca Juniors na La Bombonera, em Buenos Aires, que aconteceu em abril de 2018, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Na época, Róger Machado era o técnico do Verdão, naquele momento.

Nesta ocasião, o Palmeiras venceu o time da casa por 2 a 0, com gols de Keno e Lucas Lima, no jogo de volta da fase de grupos. Essa foi a primeira e única, até o momento, vitória do clube no gramado com mando da equipe argentina. Neste jogo, o Verdão também se tornou o primeiro brasileiro a vencer o Boca por dois gols de diferença na Bombonera.