América-MG x Santos vai passar na Band? Saiba onde assistir ao vivo

O Santos visita o América-MG hoje (24), às 21h30 (de Brasília), no Independência, pela sétima rodada da Série B. O jogo terá transmissão ao vivo da Band, TV Brasil, Premiere e Goat.

Com 15 pontos, o Peixe é o líder da Série B do Brasileiro após seis partidas. O Coelho vem na sequência, com 12 pontos, e fecha o G4.

A equipe de Fábio Carille vem de duas vitórias consecutivas. No último compromisso, o Santos goleou o Brusque por 4 a 0, na Vila Belmiro.