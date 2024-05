Jogo do Corinthians hoje (22/5) na Copa do Brasil: horário e onde assistir

O Corinthians recebe o América-RN hoje, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A transmissão ao vivo do jogo será na Amazon Prime (streaming).

Os donos da casa têm a vantagem do empate, já que venceram o primeiro duelo por 2 a 1. Será a primeira partida oficial do clube após a saída do goleiro Cássio, que assinou contrato com o Cruzeiro.

A equipe dirigida por António Oliveira tenta manter a boa fase após golear o Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana. Sem Cássio, Carlos Miguel é quem fica definitivamente como titular na meta alvinegra.