Fluminense x Sampaio Corrêa vai passar na Globo? Onde assistir ao vivo

Fluminense e Sampaio Corrêa decidem hoje (22), às 19h, no Maracanã, quem irá se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será transmitido pela Amazon Prime (streaming).

No primeiro duelo, o Fluminense venceu por 2 a 0 e abriu boa vantagem para avançar à próxima fase. Um empate ou derrota por um gol de diferença garante a classificação do Tricolor.