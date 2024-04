Botafogo leva 3 em casa no 1° tempo e perde para o Junior na Libertadores

O Botafogo estreou na fase de grupos da Libertadores com derrota. Hoje (3), o time carioca sofreu durante o primeiro tempo e foi superado pelo Junior Barranquilla por 3 a 1, no Nilton Santos.

Bacca (duas vezes) e Fuentes abriram 3 a 0 para o Junior no primeiro tempo. Hugo descontou ainda na etapa inicial.

Com a derrota, o Botafogo fechou a 1ª rodada na lanterna do Grupo D por estar empatado em zero pontos com a LDU e ter saldo de gols inferior (-2 contra -1). O Junior, por sua vez, é o líder da chave, superando o Universitario no mesmo critério (2 contra 1). Ambos têm três pontos.