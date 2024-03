Ele acompanha Nova Iguaçu em viagens de moto e torce por vaga histórica

Thiago Lacerda acompanha o Nova Iguaçu de perto há quase 20 anos e viveu diversas fases do time. Hoje (17), estará na arquibancada do Maracanã, com a chance de ver a história diante dos olhos: a equipe da Baixada Fluminense está a um empate contra o Vasco, 16h, no Maracanã, para chegar à inédita final de Carioca.

Confio muito na classificação do Nova Iguaçu, vai fazer história nesse Carioca. Os crias da Baixada merecem Thiago Lacerda

Nas aventuras para ver o Nova Iguaçu em campo, Thiago tem a companhia da moto, meio que utiliza para as viagens. Foi com ela que, por exemplo, foi à Arena Independência, em Belo Horizonte, para o duelo com o América-MG, pela Copa do Brasil do ano passado.