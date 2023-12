Sequestro e roleta-russa: o que a polícia e Marcelinho dizem sobre o caso

O ex-jogador disse ter dirigido até a cidade após ter ido ao show de Thiaguinho, na Neo Química Arena, no sábado. Ele afirma ter ido repassar ingressos a uma ex-colega de trabalho de quando era secretário de esportes de Itaquaquecetuba, já que não conseguiria ir à segunda apresentação do cantor no estádio do Corinthians, no domingo.

Marcelinho diz que recebeu uma coronhada, ficou desacordado e foi levado com a amiga pelos sequestradores. O cativeiro ficava a poucos quilômetros de onde foram sequestrados, e o veículo do ex-jogador foi deixado em outro local.

Eu estava chegando para conversar na frente da casa dela quando chegaram três indivíduos e me abordaram. Tomei coronhada na cabeça e depois não vi mais nada. Quando entrei no carro, colocaram o capuz e não vi mais nada. Tudo isso foi no meu carro. Marcelinho, em entrevista coletiva

Golpe de R$ 42 mil

Marcelinho deu a senha do celular, e os criminosos começaram a agir. O ex-meia disse que foi ameaçado para colaborar. "Eu vi tanta coisa... Eles queriam dinheiro e me levaram. Eu não estava preocupado com dinheiro, mas com minha vida e a vida dela. Encapuzado, você não vê nada, só escuta. Deram água e comida."

Os sequestradores pediram mais de R$ 40 mil ao advogado do ídolo corintiano, que transferiu o valor. A quantia foi feita em dois pagamentos via pix, um de R$ 30 mil na noite de domingo, e outro de R$ 12 mil na manhã de ontem.