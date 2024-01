Os meninos do Cruzeiro queriam presentear o mais cabuloso dos jogadores que vestiram a camisa azul mineira, o aniversariante Tostão, 77 anos hoje, para dar a ele o segundo título da Copinha.

E não se assustaram por jogar no estádio quase lotado em Itaquera, com mais de 43 mil torcedores.

Repeliram a pressão do Timãozinho desde o começo do jogo, desperdiçaram a chance mais clara de gol no começo do primeiro tempo, correram riscos no fim dele e foram para o segundo com tranquilizador 0 a 0.