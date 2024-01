Corinthians 1 x 0 Cruzeiro

Desde os tempos do icônico "Terrão" o Corinthians é a maior força da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha.

Sim, pois quem não sabe, as divisões de base do Corinthians, por muitos anos, precisavam encarar campos de terra no Complexo do Parque São Jorge.