Britânica morre após cirurgia em bumbum 'à moda brasileira' na Turquia

A britânica foi declarada morta após os médicos não conseguirem reanimá-la na UTI. Seu irmão, Carl, 37, afirmou que ela tinha três filhos, entre eles um bebê de apenas sete meses.

O atual companheiro de Demi continua na Turquia aguardando pelo laudo necroscópico e a liberação do corpo. Visando angariar fundos para os filhos de Demi, a família criou uma vaquinha virtual no site GoFundMe.

Cirurgia é apontada como uma das de maior risco pós-cirúrgico

As plásticas de lifting de bumbum "à brasileira" apresentam o maior risco de morte entre todas as cirurgias cosméticas. Segundo o The Sun, estudos médicos apontam uma morte a cada 4 mil cirurgias.

A cirurgia consiste na inserção de implantes preenchidos com silicone. É possível também usar uma injeção de gordura transferida de outras partes do corpo no bumbum.

A Turquia é muito procurada por estrangeiros, principalmente europeus, devido aos baixos valores cobrados pelo procedimento. Na Inglaterra, o valor de uma operação como essa custa R$ 62 mil (10 mil libras). Em uma clínica em Istambul, a mesma cirurgia sai por R$ 21,7 mil (3.500 libras).