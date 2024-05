EXCLUSIVO-Nvidia corta preços na China em briga com chips da Huawei, dizem fontes

“A Nvidia está caminhando na linha tênue e trabalhando em um equilíbrio entre manter o mercado chinês e navegar nas tensões dos EUA”, disse Hebe Chen, analista de mercado da IG. “A Nvidia está definitivamente se preparando para o pior no longo prazo.”

Na apresentação do resultado do primeiro trimestre da Nvidia na quarta-feira, executivos seniores alertaram que os negócios da empresa na China são “substancialmente” mais baixos do que no passado devido às sanções.

“Nossa receita de data center na China caiu significativamente em relação ao nível anterior à imposição das novas restrições de controle de exportação em outubro”, disse a diretor financeiro Colette Kress. “Esperamos que o mercado na China continue muito competitivo daqui para frente.”

Analistas disseram que o desempenho do H20 será um fator importante para seus negócios na China, enquanto as perspectivas de longo prazo dependerão de como ele competirá com a gigante tecnológica local Huawei.

A Huawei só começou a desafiar a Nvidia no ano passado e as fontes disseram que a empresa sediada em Guangdong aumentará drasticamente este ano as vendas do seu chip Ascend 910B, que, segundo as fontes, supera o H20 em algumas métricas importantes.

A Huawei não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.