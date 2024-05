ChatGPT ainda não atende a padrões de precisão de dados da UE, diz órgão de vigilância

BRUXELAS (Reuters) - Os esforços da OpenAI para produzir menos resultados falsos do seu chatbot ChatGPT não são suficientes para garantir a total conformidade com as regras de dados da União Europeia, disse uma força-tarefa do órgão de vigilância da privacidade da UE.

“Embora as medidas tomadas para cumprir o princípio da transparência sejam benéficas para evitar interpretações errôneas dos resultados do ChatGPT, elas não são suficientes para cumprir o princípio da precisão dos dados”, disse a força-tarefa em um relatório divulgado em seu site nesta sexta-feira.

O órgão que une os vigilantes nacionais da privacidade da Europa criou a força-tarefa no ChatGPT no ano passado, depois que reguladores nacionais liderados pela autoridade italiana levantaram preocupações sobre o serviço de inteligência artificial amplamente utilizado.