Empresa de baterias da Panasonic tem resultado abaixo do esperado

Embora o mercado norte-americano de veículos elétricos esteja crescendo, seu ritmo de expansão diminuiu devido à saturação da demanda dos primeiros usuários, disse a Panasonic.

A expectativa é que o lucro operacional aumente 23% no ano fiscal atual, para 109 bilhões de ienes, disse a empresa, acrescentando que espera que a demanda cresça à medida que mais modelos de carros em faixas de preço mais acessíveis se tornem disponíveis.

A Panasonic Energy enfrenta a concorrência acirrada de outros fabricantes asiáticos de baterias, como a chinesa CATL, e a sul-coreana LG Energy Solution.

Os fabricantes chineses de baterias cresceram mais rápido do que os rivais e responderam por mais de dois terços da capacidade global de baterias para veículos elétricos no ano passado, de acordo com dados da consultoria Counterpoint Research.

A Panasonic prevê alta de 5% no lucro operacional do grupo este ano fiscal, para 380 bilhões de ienes. O lucro operacional da empresa caiu 25%, para 40,7 bilhões de ienes no quarto trimestre.