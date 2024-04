X do Brasil diz ao STF que investigados burlaram restrições judicialmente impostas na plataforma

Os advogados relatam "falhas operacionais" e "manobras" que, por exemplo, permitiram acesso ao perfil de contas bloqueadas por meio de aplicativos móveis como celulares; o compartilhamento do link de uma transmissão ao vivo usando o perfil de contas da plataforma; e também o uso de investigados com a ajuda de terceiros da funcionalidade Spaces, em que se pode comunicar por uso de mensagens de áudio.

"O Relatório da D. Autoridade Policial destaca, portanto, casos absolutamente excepcionais em que usuários que tiveram suas contas bloqueadas, procuraram utilizar funcionalidades da plataforma X para contornar as restrições impostas", disse o documento.

"A utilização de 'Spaces' por intermédio de terceiros é um reflexo claro da adaptabilidade e persistência dos usuários investigados em desafiar as medidas de segurança aplicadas pelas operadoras do X em estrita observância às determinações judiciais recebidas", reforçou.

A defesa do X do Brasil concluiu sua manifestação dizendo reafirmar o compromisso em cumprir as decisões do STF e está à disposição do magistrado e da PF para prestar "quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam eventualmente necessários".

Apesar da posição judicial, Musk tem insistido em sua rede social fazer ataques ao ministro do Supremo. No final de semana, sua atuação foi elogiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro -- inelegível e alvo de múltiplas investigações conduzidas por Moraes -- durante um ato no Rio de Janeiro.

O bilionário disse estar à disposição para depor a uma comissão da Câmara dos Deputados que aprovou essa semana um convite para ele falar.