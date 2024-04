Elon Musk prevê que IA será mais esperta que o ser humano mais inteligente até 2026

O bilionário, que também foi cofundador da OpenAI, disse que a falta de chips avançados está prejudicando o treinamento do modelo da versão 2 do Grok.

Musk fundou a xAI no ano passado para concorrer com a OpenAI, que ele processou por ter abandonado sua missão original de desenvolver inteligência artificial para o benefício da humanidade e não por lucro. A OpenAI nega as acusações.

Musk afirmou que o treinamento do modelo Grok exigiu cerca de 20.000 GPUs (unidades de processamento de gráficos) H100 da Nvidia, acrescentando que o modelo Grok 3 e os próximos exigirão 100.000 chips H100 da Nvidia.

Mas ele acrescentou que, embora a escassez de chips seja um grande limitador para o desenvolvimento de IA até agora, o fornecimento de eletricidade será crucial nos próximos um ou dois anos.

Falando sobre veículos elétricos, Musk reiterou que as fabricantes chinesas são as “mais competitivas do mundo” e representam os “desafios competitivos mais difíceis” para a Tesla.

Ele já havia alertado que rivais chinesas destruirão concorrentes globais, se não houver barreiras comerciais.