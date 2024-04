Meta reformula regras sobre deepfakes e outras mídias

Por Katie Paul

NOVA YORK (Reuters) - A Meta anunciou nesta sexta-feira mudanças em suas políticas sobre mídias criadas e alteradas digitalmente, que testarão sua capacidade de policiar conteúdo enganoso gerado por novas tecnologias de inteligência artificial em um ano com eleições importantes pelo mundo, incluindo nos Estados Unidos, em novembro.

A controladora do Facebook e do Instagram começará a aplicar rótulos "Made with AI" ("Feito com IA", na tradução) em maio em vídeos, imagens e áudio gerados por IA publicados em suas plataformas, expandindo uma política que anteriormente abordava apenas uma pequena fatia de vídeos adulterados, disse a vice-presidente de política de conteúdo, Monika Bickert.