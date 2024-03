Trump levanta preocupações sobre proibição do TikTok nos EUA

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump levantou preocupações sobre a proibição do TikTok antes de uma votação na próxima semana pela Câmara dos Deputados dos EUA, que daria ao proprietário do TikTok, ByteDance, cerca de seis meses para se desfazer do popular aplicativo de vídeos curtos.

O republicano Trump, que busca retornar à Casa Branca, escreveu na quinta-feira no site de mídia social Truth Social que "se você se livrar do TikTok, o Facebook... dobrará seus negócios" e acrescentou que não quer que o Facebook "se saia melhor".