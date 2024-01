Netflix transmitirá WWE Raw em mais recente aposta nos eventos ao vivo

A Netflix começou a testar eventos ao vivo no ano passado, com o especial de stand-up do comediante Chris Rock "Indignação Seletiva". Também obteve sucesso com programação relacionada a esportes, como sua série documental de corrida de Fórmula 1 "Dirigir para Viver" e a de bastidores do golfe "Dias de Golfe".

Em outubro, sediou seu primeiro evento esportivo ao vivo, a "Copa Netflix", com a participação de atletas de "Dirigir para Viver" e "Dias de Golfe".

O presidente do TKO, Mark Shapiro, disse à Reuters que a Netflix "acerta em cheio" ao oferecer programação esportiva ao vivo.

(Reportagem de Aditya Soni, Harshita Mary Varghese e Akash Sriram em Bengaluru)