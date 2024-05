Machado de Assis com sotaque carioca? 'Brás Cubas' ganha novo viral; entenda

Mais de cem anos após sua primeira publicação, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas voltou a ser assunto no Brasil. Com o sucesso de um TikTok, em que uma leitora americana se encantava pela obra de Machado de Assis, mais discussões sobre o livro e o autor vieram à tona - e uma nova brincadeira tomou conta das redes sociais.

Como relembrado por internautas, Machado de Assis nasceu e viveu no Rio de Janeiro. Com isso, muitos retomaram uma discussão que surgiu em 2021: qual era o sotaque do escritor? "Ele provavelmente falava ‘Memóriax Poxtumax de Braix Cubax’", brincou um usuário do X (antigo Twitter).

Conhecida por seu sotaque carregado, a influenciadora Baueny Barroco entrou na brincadeira e releu o primeiro trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas em "carioquês". O áudio rapidamente viralizou e, no último sábado, 25, até a apresentadora Maria Beltrão entrou na brincadeira. Veja: