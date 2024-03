Balenciaga lança bracelete que imita fita adesiva por R$ 16 mil; relembre itens polêmicos

T-shirt Shirt. Em 2018, a Balenciaga lançou a "T-shirt Shirt", uma peça que combinava uma camiseta com uma camisa anexada, comercializada por quase R$ 6 mil. A peça gerou controvérsia pela sua composição e preço.

Sapatos com divisão para os dedos. Em colaboração com a Vibram, a grife lançou sapatos com divisão para os dedos, inovando no design e no conforto. Esses modelos foram vendidos por mais de R$ 7 mil, destacando-se no catálogo da marca.

Sapato do McDonald's. Um sapato vermelho lançado pela Balenciaga, vendido a cerca de R$ 2,7 mil, gerou memes pela sua semelhança com caixas de batatas fritas do McDonald's, exemplificando a capacidade da marca de provocar discussões com seus designs inusitados.

Saia de toalha de banho. A Balenciaga também chamou atenção ao lançar uma saia que remete à aparência de uma toalha de banho. Parte da coleção Primavera 2024, a peça, denominada "towel skirt", foi comercializada por 925 dólares, aproximadamente R$ 4,5 mil na cotação da época. Esse item provocou debates nas redes sociais sobre a criatividade e os limites do design de moda.