Três pessoas se tornam rés por ataque de pitbulls a Roseana Murray

A 2ª Vara da Comarca de Saquarema aceitou denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra três pessoas envolvidas no ataque de pitbulls à escritora Roseana Murray.

O que aconteceu

Kayky da Conceição Ribeiro dos Santos, Davidson Ribeiro dos Santos e Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro, tutores dos pitbulls, se tornaram réus no caso. Os três respondem ao processo em liberdade.

Na decisão, o juiz diz que há provas suficientes para julgá-los pelos crimes de maus-tratos e de deixar em liberdade ou não guardar com cautela animais perigosos. Os crimes são previstos, respectivamente, nos artigos 32 da lei 9.605 e 31 do decreto-lei 3.688.