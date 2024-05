Final do Eurovision será transmitida no Brasil; saiba como assistir

A final do festival Eurovision será transmitida no Brasil com exclusividade pela Zapping.

O serviço de streaming de TV exibirá a disputa ao vivo amanhã (11) a partir de 15h30, no canal Zapping Music Live. A transmissão do festival, que neste ano acontece em Malmö, na Suécia, contará com os comentários da jornalista Priscila Bertozzi.

A transmissão estará disponível para assinantes em período gratuito de teste. Em expansão, a Zapping opera em países como Chile, Brasil e Peru.