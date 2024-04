Courteney Cox revela término após primeira sessão de terapia de casal

A artista ainda disse que o músico não esperou eles falarem com o psicologo. "Em vez disso, ele simplesmente terminou no primeiro minuto da sessão".

Courteney ficou em choque com a decisão do ex-noivo. "Eu disse: 'O quê?' Nós estávamos noivos. Eu fiquei tão chocada. Foi muito sofrimento, e eu também não gosto de surpresas. Ele é um ser humano incrível e não estava tentando me pegar de surpresa. Ele estava apenas sofrendo muito no relacionamento".

Apesar do choque, a atriz tentou entender o músico. "Havia tanta coisa para ele lidar que ele decidiu se proteger. Então, em vez de mandar ele ir se f**** e entrar nesse estágio de raiva, eu tentei entender e trabalhei muito em mim mesma".