Baby do Brasil diz que foi abduzida e fala de treta com Ivete: 'Criancice'

Baby do Brasil, 71, falou novamente sobre a polêmica com Ivete Sangalo durante o Carnaval, em que afirmou que o apocalipse está próximo.

O que aconteceu

A cantora destacou que a sua atitude foi uma "criancice". "É uma loucura que acontece comigo. É uma criancice que eu tenho e, às vezes, fica um pouco irresponsável. Mas Deus dá jeito em tudo", disse Baby, em entrevista ao UrbNews.

Baby disse que pegou desprevenida Ivete, quando falou do apocalipse com a baiana em cima do trio elétrico. "Imagina você homenagear uma pessoa que você tem maior amor e de repente a pessoa falar do arrebatamento, e falar do apocalipse? Senta na cadeira dela e vê o mundo como ela está vendo", afirmou ela.