Ator de 'A Sociedade da Neve' vira galã do momento; conheça Enzo Vogrincic

Para interpretar Numa Marcatti, que não sobreviveu à tragédia, ele encontrou com alguns familiares. "Fazia mil anos que [eles] não falavam sobre isso e de repente estavam me contando, enquanto eu passava por cada cômodo da casa, o que lembravam de Numa, o que brincavam quando eram crianças e adolescentes. Revimos a vida de Numa pela casa".

Com o irmão fomos de carro visitar alguns lugares importantes para Numa: a antiga casa dos avós, onde ele estudou... E foi tremendo, porque tudo o que o irmão queria me mostrar, não estava mais lá. Fomos para um campo onde ele jogava futebol e agora não tinha mais campo, fomos para onde era a casa dos avós dele e não pudemos entrar porque a casa havia sido vendida. Ou ele me dizia: "Havia uma macieira aqui" e a macieira não estava mais lá. Tudo o que ele queria me mostrar não estava mais lá, e tudo serviu de contribuição para o meu papel. Enzo Vogrincic

Ele chegou a pesar 49 quilos durante a produção do filme. "Tive que ganhar peso e depois perder. Primeiro subi de 63 para 70 quilos, então tive que ganhar sete. Para mim foi mais difícil ganhar peso do que perdê-lo. Encontrei o mecanismo de acordar às 3 da manhã e jantar, um jantar duplo. E aí tive que perder 20 quilos, até chegar aos 49. Simplesmente parei de comer aos poucos. Tínhamos nutricionistas nos acompanhando. O difícil foi parar a mente quando ela diz 'coma, coma alguma coisa'. Chega um ponto que você se acostuma".

Modesto, Vogrincic diz que toda atenção que tem recebido é uma espécie de "projeção" que fazem dele. "As pessoas veem o filme e, como resultado, veem uma foto minha, leem uma nota e é gerada uma projeção do que o ator e a pessoa são. Eles tomam Numa como personagem e é um ponto base, tomam o filme como ponto base, onde há um trabalho incrível por trás e isso me deixa muito bem, mas sei que não me conhecem como pessoa. Tomo esses gestos fofos como um ato de carinho, combina com o filme e com o personagem, mas sei que não é por minha causa..."