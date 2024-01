Ana Castela bateu carro de R$ 530 mil: 'Peguei um pouquinho do meio-fio'

Ana Castela, 20, admitiu que ainda não sabe estacionar o carrão de R$ 530 mil e que já chegou a batê-lo.

O que aconteceu

O veículo possui 1,94 metros de altura e 6,91 metros de comprimento. "Já peguei um pouquinho do meio-fio, mas tá tudo bem. Achei que ia ficar só no banco de trás. Meu pai não me deixou andar, mas já andei. Já fui no rancho com ela, mas é impossível estacionar. Também não tem como entrar no shopping com ela, não saberia estacionar lá. Não sei nem carro pequeno, nem carro grande", conta Ana Castela à revista Quem.

A cantora também afirmou não saber se a compra foi parcelada. "Sabe que não sei... Trabalho, ganho o meu dinheiro, escolho (o que eu quero) e a minha mãe que paga. Ela é o meu financeiro. Tipo assim, sou o banco, né? Não só eu, meu pai também trabalha. Mas venho (para os shows), trabalho, conquisto o meu dinheirinho, vejo que dá certo, aí minha mãe vai lá (pagar). Mas deve ter parcelado, bicho. Certeza", explica.