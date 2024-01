Selena Gomez exibe mudanças do seu corpo em 10 anos: 'Orgulho'

Selena Gomez, 31, usou suas redes sociais ontem para comparar fotos suas de 2013 e 2023. A cantora, atriz e empresária compartilhou nos stories do Instagram, dois cliques no período de 10 anos de diferença.

O que aconteceu

Na primeira foto, Selena aparece com a silhueta mais magra, e depois, ressaltando suas curvas. Em ambas as imagens, ela aparece de biquíni, fazendo uma reflexão sobre as mudanças.

"Hoje percebi que nunca mais ficarei assim", disse ela sobre o registro em que aparece com menos peso