Carol Francischini, top model, passa por cirurgia devido a câncer no útero

Descoberta recente. Carol Francischini também contou que "não me assustei" ao descobrir que estava com câncer no útero e também não precisará retirar o órgão: "Só queria que terminasse a espera e a cirurgia fosse feita para voltar ao trabalho".

Afastamento por 15 dias. Agora, após a cirurgia, a super modelo, que já estrelou em editoriais para Vogue e Marie Claire, deve ficar afastada do seu trabalho, "com algumas restrições" - atualmente Francischini participa de campanhas da Victoria's Secret.

Mãe de Valentina. Carol é mãe de Valentina, de 11 anos, no entanto, ninguém sabe quem é o pai da criança, por decisão da própria modelo, afirmando que "Ela sabe quem é seu pai".