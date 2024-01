Musa do Instagram e empresária de sucesso: quem é Kendall Jenner?

Kendall começou a ganhar notoriedade no mesmo período em que a sua família. Ela participou do reality "Keeping Up With The Kardashians", que acompanha a rotina do clã Kardashian-Jenner.

Ela também tem uma trajetória como modelo, tendo se aventurado nas passarelas pela primeira vez em 2009. Kendall já desfilou por diversas grifes famosas, como Fendi, Gucci e Dolce & Gabbana.

Além disso, Kendall possui um império no Instagram. A modelo conta com mais de 290 milhões de seguidores nas redes sociais.

Hoje, Kendall também é uma empresária de sucesso e foi destaque da Forbes em novembro de 2023. Ela possui uma marca de tequila, chamada "818". De acordo com a revista de negócios, Jenner lucrou pelo menos US$ 25 milhões, o equivalente a R$ 122 milhões, em 2022.