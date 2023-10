Sem tabus: relembre declarações sinceronas de Cleo sobre sexo

O sexo em um quarto de hospital ocorreu em um momento em que Cleo estava internada. "No hospital, estava internada, estava bem melhor, mas tinha que continuar internada, aí transei com o meu namorado. [A gente] estava lá, não tinha ninguém, a gente trancou a porta, foi que foi", disse ela em entrevista ao podcast de Foquinha, sem especificar quem seria o parceiro.

'No camarim da Globo'

No programa Lady Night, conduzido por Tatá Werneck, Cleo confessou algumas de suas aventuras sexuais — como a de ter transado no camarim da TV Globo. Na ocasião, ela foi questionada sobre as diferentes maneiras de transar e contou já ter praticado sexo a três, anal, na barraca de camping, banheiro de festa... e quando o local foi no camarim da Globo, ela riu de forma sugestiva, no que Tatá celebrou com um "sim", e provocou: "É o estúdio C, aquilo ali tem história para contar".

'Dois homens'

Cleo também já afirmou ter vivido um sexo a três, com dois homens. "Lembro de sempre o trisal ser duas mulheres e um homem. E eu tinha tido experiências com dois homens. As pessoas falavam: 'Ai, mas o homem pegando homem'. Então perguntava: 'Por que mulher pegando mulher é sexy e homem pegando homem não é?'", declarou ela, em entrevista para o canal do YouTube do ator Theodoro Cochrane.

Pornô no sexo

Em 2017, a artista revelou algumas experiências íntimas durante o canal Bora com Caio Fischer no YouTube. Entre elas estavam sexo com algemas, brinquedo sexual compartilhado, e sexo assistindo a filme pornô. "Mas não é das minhas coisas preferidas", ponderou ela, sem entrar em muitos detalhes sobre as vivências.