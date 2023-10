Estrela de reality show e ex-coelhinha da Playboy morre aos 38 anos

A estrela do reality show The Bachelor e ex-coelhinha da Playboy Tabby Brown morreu aos 38 anos.

A morte de Tabby foi confirmada pelo ex-empresário dela ao site The Sun. No entanto, a causa da morte não foi divulgada.

Natural de Londres, na Inglaterra, Tabby era dançarina e ganhou fama por participar do reality show de namoro The Bachelor, em que um homem se encontra com várias mulheres para encontrar o amor verdadeiro. Ela também foi o rosto de anúncios de marcas como Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx.