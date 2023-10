Pai de Alok tem show interrompido após ataque em Israel: 'Estou em choque'

"Surreal! Era para ser eu tocando, mas o line-up atrasou uma hora. Já estava no palco para tocar, espiritual demais. Foi a primeira vez que aconteceu isso, nunca uma festa parou assim. Sei nem o que dizer", disse.

Juarez Petrillo não informou se já conseguiu deixar Israel. Splash tentou contato com a assessoria de Alok para pedir um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

O que aconteceu:

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, informou que 5.000 foguetes foram lançados da Faixa de Gaza. O bombardeio deixou cem mortos, segundo as autoridades. Sirenes de alerta de bombardeios soaram no sul e no centro de Israel, inclusive em Jerusalém.