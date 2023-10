Andréa Sorvetão é acusada de transfobia por internauta: 'Preconceituosa'

Andréa Sorvetão, 50, usou sua conta no Instagram para opinar sobre mulheres trans no esporte e foi acusada de transfobia por uma usuária da rede social.

A ex-paquita afirmou nos stories do Instagram que é contra mulheres transexuais nos esportes. "Sempre deixei bem claro que não concordo com mulher trans em esportes . Porque tem, sim, desvantagens para as mulheres [cis]. E Isso não tem nada a ver com preconceito. Coisa Chata!", disse ela.

Depois, ao postar uma foto no feed sobre o Outubro Rosa, Sorvetão foi acusada de transfobia por uma internauta. "Nos seus stories tem uma postagem transfóbica. Não te incomoda ser tão preconceituosa por coisas que não deveriam mudar sua vida? O que você mais tem é fã LGBTQIAP. Falar de Deus e agir com preconceito não combina. Hora de termos mais respeito e empatia com o outro. A gente não sabe a dor que cada pessoa passa", deixou registrado a moça.